В Рособрнадзоре пообещали увеличить в ЕГЭ число заданий о спецоперации

Количество заданий в ЕГЭ, посвященных военной операции и присоединению украинских территорий, будет увеличиваться. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
При этом, по его словам, в ЕГЭ-2024 изменений вносить не планируется, его содержание утверждено до 1 сентября 2023 года.
«То, что мы опубликовали, мы опубликовали до 1 сентября, и сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий [о боевых действиях в Украине и присоединении новых территорий к России] будет расширяться», — сказал Музаев ТАСС.
Вопросы о военной операции добавили в демоверсию ЕГЭ по истории 2024 года. В одном из вопросов предлагается расположить в хронологическом порядке события, среди которых упоминается подписание договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В другом нужно установить соответствие между событиями и их участниками. Среди предлагаемых событий есть спецоперация, а среди участников — полковник ДНР Ольга Качура, погибшая в 2022 году.