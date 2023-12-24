В Рособрнадзоре пообещали увеличить в ЕГЭ число заданий о спецоперации

«То, что мы опубликовали, мы опубликовали до 1 сентября, и сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий [о боевых действиях в Украине и присоединении новых территорий к России] будет расширяться», — сказал Музаев ТАСС.