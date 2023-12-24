Санта-Клаус пролетел над Чукоткой и Якутском

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:57
Скриншот с сайта «Радар Санта-Клауса»

Санта-Клаус отправился в 68-е кругосветное путешествие, чтобы доставить детям подарки в канун Рождества. Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) отслеживает перемещения волшебника и сообщает, что его сани пролетели над Чукоткой.

В 14.12 по московскому времени Санта-Клаус пролетел над чукотскими селами Уэлен и Лаврентия, затем его видели над Анадырем, Магаданом и камчатским селом Эссо. В 17.25 волшебник летел неподалеку от Якутска.

Во время путешествия Санты над РФ у трекера NORAD возникла техническая неисправность, отметил The Mirror. Следить за полетом можно в трекере Google. На момент написания заметки волшебник уже побывал в Шанхае и раздает подарки в Гонконге.

История со службой отслеживания Санта-Клауса началась еще в 1955 году, когда местная газета дала детям телефонный номер самого Санты, но по случайности напечатала его с ошибкой. Звонки начали поступать полковнику ВВС США Гарри Шупу, но тот не растерялся и всем детям представлялся Сантой.

С тех пор в преддверии Нового года NORAD принимает звонки миллионов детей, которым интересно узнать, когда дед и его олени пролетят над их домами.

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