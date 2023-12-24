Санта-Клаус пролетел над Чукоткой и Якутском

Санта-Клаус отправился в 68-е кругосветное путешествие, чтобы доставить детям подарки в канун Рождества. Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) отслеживает перемещения волшебника и сообщает, что его сани пролетели над Чукоткой.
В 14.12 по московскому времени Санта-Клаус пролетел над чукотскими селами Уэлен и Лаврентия, затем его видели над Анадырем, Магаданом и камчатским селом Эссо. В 17.25 волшебник летел неподалеку от Якутска.
История со службой отслеживания Санта-Клауса началась еще в 1955 году, когда местная газета дала детям телефонный номер самого Санты, но по случайности напечатала его с ошибкой. Звонки начали поступать полковнику ВВС США Гарри Шупу, но тот не растерялся и всем детям представлялся Сантой.
С тех пор в преддверии Нового года NORAD принимает звонки миллионов детей, которым интересно узнать, когда дед и его олени пролетят над их домами.