Санта-Клаус пролетел над Чукоткой и Якутском

История со службой отслеживания Санта-Клауса началась еще в 1955 году, когда местная газета дала детям телефонный номер самого Санты, но по случайности напечатала его с ошибкой. Звонки начали поступать полковнику ВВС США Гарри Шупу, но тот не растерялся и всем детям представлялся Сантой.