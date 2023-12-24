Линор Горалик* выпустила последний — 404-й — комикс о Зайце ПЦ

Семён Гудошников
Сегодня в 17:10
Фото: из соцсетей Линор Горалик*

Писательница и авторка комиксов Линор Горалик* опубликовала последний эпизод комикса «Приключения Зайца ПЦ и его воображаемых друзей: Ф, Щ, грелки и свиной отбивной с горошком». Об этом она рассказала в телеграм-канале проекта.

«Последний Зайка, — совсем вообще. Он, по моим прикидкам (с учетом разных боковых проектов), действительно 404-й, и мне кажется, что это очень символично, — а еще мы с ним провели 20 лет (опять же по моем подсчетам), и для меня это был прекрасный забег. Но мне кажется, что нам пора прощаться, — именно сейчас», — написала она.

Горалик отметила, что сейчас для нее «Заяц перестал быть тем, чем был раньше», и добавила, что думает над новым проектом «для сверхкоротких высказываний». Посмотреть все выпуски комикса о Зайце ПЦ можно на сайте авторки.

Линор Горалик придумала комикс «Заяц ПЦ и его воображаемые друзья: Щ, Ф, грелка и свиная отбивная с горошком» в 2005 году. Его персонажи обмениваются короткими афористичными репликами без цензуры. Художница выпустила несколько книг про Зайца ПЦ.

*Линор Горалик внесена Минюстом в списки иноагентов.

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