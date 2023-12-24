«Последний Зайка, — совсем вообще. Он, по моим прикидкам (с учетом разных боковых проектов), действительно 404-й, и мне кажется, что это очень символично, — а еще мы с ним провели 20 лет (опять же по моем подсчетам), и для меня это был прекрасный забег. Но мне кажется, что нам пора прощаться, — именно сейчас», — написала она.