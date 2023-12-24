Вышел трейлер сериала «Зорро»

Ребут вестерна 1975 года про загадочного мстителя в узнаваемой маске снял испанский режиссер Хавьер Кинтас, известный по работе над сериалами «Бумажный дом» и «Физика или химия». События «Зорро» развернутся в 1834 году, когда Диего де ла Вега прибывает в Лос-Анджелес в поисках отмщения и становится известен на весь штат Калифорния как безымянный мститель.