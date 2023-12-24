Вышел трейлер сериала «Зорро»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55
Кадр: Amazon Prime Video España/YouTube

Компания Mediawan Rights представила трейлер сериала «Зорро», который выйдет на стриминге Amazon. Мировая премьера ожидается 19 января, а на российском ТВ-3 — 26 января.

Ребут вестерна 1975 года про загадочного мстителя в узнаваемой маске снял испанский режиссер Хавьер Кинтас, известный по работе над сериалами «Бумажный дом» и «Физика или химия». События «Зорро» развернутся в 1834 году, когда Диего де ла Вега прибывает в Лос-Анджелес в поисках отмщения и становится известен на весь штат Калифорния как безымянный мститель.

На главные роли в сериале пригласили Мигеля Бернардо («Элита») и мексиканскую актрису Ренату Нотни. Также в шоу снимутся Далия Сиухкоатль, Эмилиано Зурита и Джоэль Боскед.

По словам представителя Mediawan Rights Чарлза Тубула, «Зорро» расскажет «оригинальную историю о знаковом герое, которая не только будет уважать коды франшизы», но и представит «проработанные сюжетные линии с актуальным содержанием, сильными женскими персонажами и поп-культурными референсами».

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