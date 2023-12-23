Умер актер Алексей Черных

«Я буду скучать, Лешка! Пусть тебе там будет легко. Смотри за нами, оберегай нас — ты наш творческий брат, нас всех наши педагоги сделали родными, такими мы и останемся друг для друга. Навсегда. Прощай, Лешка!», — добавила актриса.