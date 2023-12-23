Умер актер Алексей Черных

Актер кино, театра и озвучивания Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет. Об этом в своем инстаграме* сообщила актриса Екатерина Соломатина, коллега и подруга артиста. Причина смерти пока неизвестна.
«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого…», — написала Соломатина.
«Я буду скучать, Лешка! Пусть тебе там будет легко. Смотри за нами, оберегай нас — ты наш творческий брат, нас всех наши педагоги сделали родными, такими мы и останемся друг для друга. Навсегда. Прощай, Лешка!», — добавила актриса.
Алексей Черных был известен благодаря ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь». Он также занимался дубляжом иностранных картин и мультфильмов. В частности, он озвучивал персонажа Сокола Энтони Маки в фильмах киновселенной Marvel.
Алексей родился в 1980 году. В 2003 году он окончил Школу-студию МХАТ, а затем работал в театрах Et cetera и принимал участие в спектаклях московского Театра.doc.
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