Актер Ральф Айнесон подал в суд на Disney из‑за травмы, полученной на съемках

Британский актер Ральф Айнесон подал в суд на компанию Disney после того, как он получил травму на съемках фэнтезийного шоу «Уиллоу», передает газета «Sun».
Из иска следует, что во время ночной съемки в июле 2021 года 54-летний Айнесон получил «необратимые повреждения плеча». Актер вывихнул сустав, упав во время битвы с трехметровым огром, будучи одетым в рыцарскую броню.
Айнесон требует компанию Walt Disney Company выплатить ему компенсацию в размере 150 тыс. фунтов стерлингов, так как травма заставила актера отказаться от ролей, связанных с физической активностью, — например, схватками на мечах и езде на лошадях.
По его словам, продюсеры должны понести ответственность, так как «оказывали давление с целью закончить съемки к дедлайну» и «не убедились в сухости ступеней», на которых и оступился актер. Юристы Disney пока не комментировали иск.
Ральф Айнесон известен по своим ролям в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Ведьма», «Легенда о Зеленом рыцаре» и «Стражи Галактики», а также в английской версии «Офиса», «Игре престолов» и «Чернобыле».