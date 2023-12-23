Смерчи и лавины: в Сочи объявили штормовое предупреждение

МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи в течение трех суток (23, 24 и 25 декабря).
В эти дни ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег, ветер с порывами до 27 м/с. «В горах очень сильный снег. На реках паводочный режим, днем и вечером 23 декабря с достижением неблагоприятных отметок», — подчеркивают в МЧС.
Помимо этого, на море ожидаются волны высотой до 4,5 метра и смерчи. Служба также предупредила, что в горах высотой более 1500 метров будет лавиноопасно.
26 ноября на Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. На полуострове порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. Минздрав России зафиксировал семь пострадавших из‑за непогоды в Евпатории.
21 декабря глава Крыма Сергей Аксенов оценил ущерб от обрушившегося на регион шторма в 40–42 млрд рублей. «Пострадали все без исключения набережные во всех муниципалитетах: в Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Сакском районе, Черноморском районе, Феодосии. Все, что было на берегу, смыло практически везде», — сказал он.