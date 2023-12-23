Смерчи и лавины: в Сочи объявили штормовое предупреждение

21 декабря глава Крыма Сергей Аксенов оценил ущерб от обрушившегося на регион шторма в 40–42 млрд рублей. «Пострадали все без исключения набережные во всех муниципалитетах: в Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Сакском районе, Черноморском районе, Феодосии. Все, что было на берегу, смыло практически везде», — сказал он.