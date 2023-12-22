Хатико со станции «Лианозово» забрали на передержку и ищут ей хозяев

Собаку, которая несколько дней жила у станции метро «Лианозово» в Москве, отдали на передержку. Об этом в своем телеграм-канале сообщила замначальника МосМетро Юлия Темникова.
По ее словам, с собакой все хорошо, ее обогрели и накормили, сейчас ей ищут хозяина. Темникова сказала, что хоть питомца и сравнивали с Хатико, к метро она вышла, просто чтобы погреться.
Чиновница поделилась подробностями о четвероногой: «Собаку зовут Рыжуля. Жила в гаражах рядом с парком Северные Дубки вместе с другим псом. Этим летом ее друга не стало, и Рыжуля осталась совсем одна. Сначала бегала и пыталась найти его рядом с парком, потом убежала дальше, вышла искать у метро. Детей очень любит, раньше на площадке с ними играла, а вот ко взрослым относится с опаской».
Если вы хотите взять Рыжулю к себе и стать ее другом, напишите в чат-бот метро слово «оператор» для соединения со специалистом.
Собаку заметили у станции «Лианозово» около двух недель назад. Она покорно сидела и будто ждала кого‑то возле входа. Из‑за этого некоторые решили, что собака потерялась, а СМИ стали сравнивать ее с Хатико. Неравнодушные жители начали подкармливать собаку и прозвали Рыжулей.