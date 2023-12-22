Хатико со станции «Лианозово» забрали на передержку и ищут ей хозяев

Чиновница поделилась подробностями о четвероногой: «Собаку зовут Рыжуля. Жила в гаражах рядом с парком Северные Дубки вместе с другим псом. Этим летом ее друга не стало, и Рыжуля осталась совсем одна. Сначала бегала и пыталась найти его рядом с парком, потом убежала дальше, вышла искать у метро. Детей очень любит, раньше на площадке с ними играла, а вот ко взрослым относится с опаской».