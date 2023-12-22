Немецкая принцесса Карла фон Гессен выиграла суд против «МакДональдс»

Немецкая принцесса Карла фон Гессе из аристократического Гессенского дома выиграла суд против сети ресторанов «МакДональдс». Об этом сообщил Bild.
В результате длительного судебного разбирательства компания должна будет выплатить Карле фон Гессе 14,2 млн евро за то, что ей отказали в продлении франчайзи-договора на управление четырьмя ресторанами после смерти мужа.
Аристократка управляла точками сети в городе Ингольштадт вместе с бывшим мужем Отто фон Гессе. Пара развелась в 2007 году, но вплоть до смерти Отто в 2020 году работала совместно.
В 2020 году Отто фон Гессе попал в автокатастрофу и погиб. После этого Карла хотела продолжить работать одна, но получила отказ от «МакДональдс». После этого принцесса обратилась в суд, и спустя 3,5 года выиграла его.
Отто фон Гессе руководил четырьмя ресторанами «МакДональдс» в течение примерно 35 лет. Он умер в возрасте 55 лет. Вместе с Карлой он воспитывал четверых детей.