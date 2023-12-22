Немецкая принцесса Карла фон Гессен выиграла суд против «МакДональдс»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:18
Фото: Visual Karsa/Unsplash

Немецкая принцесса Карла фон Гессе из аристократического Гессенского дома выиграла суд против сети ресторанов «МакДональдс». Об этом сообщил Bild.

В результате длительного судебного разбирательства компания должна будет выплатить Карле фон Гессе 14,2 млн евро за то, что ей отказали в продлении франчайзи-договора на управление четырьмя ресторанами после смерти мужа.

Аристократка управляла точками сети в городе Ингольштадт вместе с бывшим мужем Отто фон Гессе. Пара развелась в 2007 году, но вплоть до смерти Отто в 2020 году работала совместно.

В 2020 году Отто фон Гессе попал в автокатастрофу и погиб. После этого Карла хотела продолжить работать одна, но получила отказ от «МакДональдс». После этого принцесса обратилась в суд, и спустя 3,5 года выиграла его.

Отто фон Гессе руководил четырьмя ресторанами «МакДональдс» в течение примерно 35 лет. Он умер в возрасте 55 лет. Вместе с Карлой он воспитывал четверых детей.

Расскажите друзьям
Теги:
McDonald's
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+