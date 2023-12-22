В прокат США вышел фильм «Стальная хватка» студии A24. Картина Шона Деркина рассказывает историю семьи Фон Эрих, оказавшей огромное влияние на американский рестлинг. В частности, фильм посвящен жизни Керри Фон Эриха, который за свою карьеру выиграл 40 титулов.
Главные роли в ленте исполнили Зак Эфрон («Классный мюзикл», «Соседи: На тропе войны»), Джереми Аллен Уайт (сериал «Медведь»), Лили Джеймс («Золушка»), Харрис Дикинсон (сериал «Охотники за разумом») и Мора Тирни («Любовники», «Лжец, лжец»).
На Rotten Tomatoes «Стальная хватка» получила 88% на основе 121 рецензий, а на Metacritic заслужила рейтинг 73% после 37 отзывов. Американские критики почти единогласно пришли к мнению, что Эфрон сыграл чуть ли не лучшую роль в своей карьере — не сильно от него отстают и другие актеры драмы. Сам фильм большинство назвало болезненным и трогательным исследованием маскулинности и последствий эмоционального насилия.
Что пишут критики
«Довольно быстро становится понятно, что самые драматичные сцены фильма развернутся не на ринге, а за семейным столом. Например, в начале картины отец семейства без стеснения говорит своим сыновьям, кого из них он любит больше. Это странно, но никто при этом не выглядит таким же удивленным, как зритель», — пишет критик The New York Times Манола Даргис.
«Это фильм о деструктивной природе патриархата, о неадекватных ожиданиях, которые приводят к психологическому насилию. Когда картина полностью раскрывается в своей тяге к отчаянию, Деркин сосредотачивает внимание на трансформации одного персонажа из фанатика в скептика. Главный герой стремится к счастливой развязке, даже после того, как монстр поглощает его мир», — добавляет она.
«„Стальная хватка“ демонстрирует театральность рестлинга с не ироничной искренностью, а актерский состав великолепен. Роль Уайта кажется несколько недописанной, но и при этом актер прекрасно доносит запуганность своего персонажа. Харрис Дикинсон, сыгравший инфлюенсера в „Треугольнике печали“ отлично справляется с ролью техасского хиппи в духе персонажей „Под кайфом и в смятении“. Однако это все же фильм Зака Эфрона. Его герой — это трогательный простак, в характере которого при этом есть своя глубина. Он столь порядочен, что единственное, чего он не может сделать, это ослушаться. Если у Скорсезе бык был бешеным, то здесь он раболепный», — пишет Variety.
«Отец семейства в исполнении Холта Маккэллани внушил своим сыновьям, что если они станут самыми суровыми, быстрыми и сильными, ничто не сможет им навредить. Развеивание этого мифа перед лицом физической и психологической хрупкости человека — это то, что делает „Стальную хватку“ чуть скомканным и все же проникновенным фильмом», — The Hollywood Reporter.
World of Reel уверен, что картина не получит никаких наград: «Это попросту не такое кино — разве что Академия кинематографических искусств готова потратить 126 минут на просмотр действительно депрессивного фильма».
Авторка Collider Лиза Ламан отметила, что хоть сюжет иногда и заходит на привычную территорию байопиков, режиссер все же дарит зрителю «ощущение пронзительной реальности». «Лучшие качества ленты кроются в диссонансе между личностями Фон Эрихов и психологической борьбой, которую они вынуждены вынести», — добавляет она.
«Это древнегреческая трагедия в декорациях Техаса 60-х, для которой Деркин собрал великолепный каст. Во главе него — Зак Эфрон, чья роль в этом фильме может удивить многих. В своей прошлой работе „За пивом!“ он уже продемонстрировал свой актерский талант, в новом фильме он лишь подтверждает его. Дикинсона и Уайта также не обделили запоминающимися и трогательными сценами, а Лили Джеймс, сыгравшая девушку Кевина, заметно превозносится над похожими шаблонными ролями», — написал он. При этом критик отметил, что точно не готов советовать фильм в качестве легкого праздничного досуга.
В российских кинотеатрах биографическая драма о семье Фон Эрих появится 4 января 2024-го.