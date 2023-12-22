«„Стальная хватка“ демонстрирует театральность рестлинга с не ироничной искренностью, а актерский состав великолепен. Роль Уайта кажется несколько недописанной, но и при этом актер прекрасно доносит запуганность своего персонажа. Харрис Дикинсон, сыгравший инфлюенсера в „Треугольнике печали“ отлично справляется с ролью техасского хиппи в духе персонажей „Под кайфом и в смятении“. Однако это все же фильм Зака Эфрона. Его герой — это трогательный простак, в характере которого при этом есть своя глубина. Он столь порядочен, что единственное, чего он не может сделать, это ослушаться. Если у Скорсезе бык был бешеным, то здесь он раболепный», — пишет Variety.