«Амедиатека» представит сериал «Месье Спейд» от создателей «Хода королевы»

В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» 15 января выйдет сериал «Месье Спейд», снятый создателями «Хода королевы» и «Тюрьмы Оз». Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Действие шоу развернется во Франции в 1963 году. Главным героем станет детектив Сэм Спейд, известный по роману Дэшила Хэммета «Мальтийский сокол» и одноименному фильму с Хамфри Богартом.
В новом шоу детектива сыграет Клайв Оуэн. По сюжету его персонаж ушел на пенсию и вот уже более 20 лет не расследует преступления. Однако ему приходится вернуться в строй, когда в монастыре возле городка Бозуль кто‑то убивает шестерых монахинь.
Сэм вновь примется за дело и выяснит, что загадочные убийства связаны с удивительным ребенком, который, как считают монахини, обладает невероятными способностями.
В актерский состав сериала вошли Ребекка Рут, Оскар Лесаж, Кара Боссом, Инес Мелаб, Люк Тинсон, Ян Туаль, Дени Меноше, Стэнли Вебер и другие. Режиссером шоу выступил Скотт Фрэнк («Ход королевы», «Забытые Богом»).
Он же работал над сценарием проекта вместе с Томом Фонтана и Дэшилом Хэмметом. Кинематографисты создали шесть эпизодов. Их снял оператор Давид Унгаро («Самаритянин», «Красавица для чудовища», «99 франков»).