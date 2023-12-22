«Амедиатека» представит сериал «Месье Спейд» от создателей «Хода королевы»

В новом шоу детектива сыграет Клайв Оуэн. По сюжету его персонаж ушел на пенсию и вот уже более 20 лет не расследует преступления. Однако ему приходится вернуться в строй, когда в монастыре возле городка Бозуль кто‑то убивает шестерых монахинь.