В фейсбуке* распространяются фейковые фото с мужчиной и вырезанной из дерева собакой

Семён Гудошников
Сегодня в 19:40
Скриншот сайта 404media.co

Злоумышленники используют в фейсбуке* фейковые изображения с собакой, вырезанной из дерева, выдавая эту работу за настоящую. Их цель — привлечение аудитории и монетизация никогда не существовавшей работы, говорится в отчете Джейсона Кеблера на 404 media.

Сгенерированный снимок, представленный ниже, появился в десятках аккаунтов. Под постами с этим фото пользователи хвалят произведение искусства и восхищаются мастерством его автора.

На страничке Dogs 4 life такой пост получил 1 млн лайков, 39 тыс. комментариев и 17 тыс. репостов. В верхней части комментариев к нему опубликованы спам-ссылки на покупку товаров для собак.

404 media выяснил, что существует множество подобных фейковых фотографий, на которых мужчина и собака отличаются. Иногда резчик сидит по другую сторону от своего «произведения», а в других случаях автор и собака выглядят совсем иначе.

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«Почти во всех изображениях для меня очевидно, что мужчина и собака ненастоящие. Собака часто выглядит странно многоугольной, или как будто к изображению настоящей собаки был применен какой‑то фильтр резьбы по дереву. Иногда в ухе собаки наблюдаются очевидные артефакты, связанные с изображениями, созданными ИИ», — пишет Кеблер.

Он также выяснил, что в основе всех этих фейков реальный снимок. Настоящую резную немецкую овчарку создал профессиональный скульптор с бензопилой Майкл Джонс из Великобритании. Он выложил фото и видео со своей работой этим летом в фейсбуке.

© Michael Jones Chainsaw Sculptor/Facebook*

«Во многих отношениях эта история стара как мир: люди постоянно лгут и крадут контент в интернете в обмен на лайки, влияние и деньги. Но распространение этого типа контента на Facebook за последние несколько месяцев показало, что когда‑то предсказанное будущее, в котором дешевый мусорный контент, созданный искусственным интеллектом, вытеснит тяжелую работу реальных людей, уже здесь и уже захватывает Facebook», — считает Кеблер.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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