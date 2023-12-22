В фейсбуке* распространяются фейковые фото с мужчиной и вырезанной из дерева собакой

«Во многих отношениях эта история стара как мир: люди постоянно лгут и крадут контент в интернете в обмен на лайки, влияние и деньги. Но распространение этого типа контента на Facebook за последние несколько месяцев показало, что когда‑то предсказанное будущее, в котором дешевый мусорный контент, созданный искусственным интеллектом, вытеснит тяжелую работу реальных людей, уже здесь и уже захватывает Facebook», — считает Кеблер.