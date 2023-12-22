В фейсбуке* распространяются фейковые фото с мужчиной и вырезанной из дерева собакой

Злоумышленники используют в фейсбуке* фейковые изображения с собакой, вырезанной из дерева, выдавая эту работу за настоящую. Их цель — привлечение аудитории и монетизация никогда не существовавшей работы, говорится в отчете Джейсона Кеблера на 404 media.
Сгенерированный снимок, представленный ниже, появился в десятках аккаунтов. Под постами с этим фото пользователи хвалят произведение искусства и восхищаются мастерством его автора.
На страничке Dogs 4 life такой пост получил 1 млн лайков, 39 тыс. комментариев и 17 тыс. репостов. В верхней части комментариев к нему опубликованы спам-ссылки на покупку товаров для собак.
404 media выяснил, что существует множество подобных фейковых фотографий, на которых мужчина и собака отличаются. Иногда резчик сидит по другую сторону от своего «произведения», а в других случаях автор и собака выглядят совсем иначе.
«Почти во всех изображениях для меня очевидно, что мужчина и собака ненастоящие. Собака часто выглядит странно многоугольной, или как будто к изображению настоящей собаки был применен какой‑то фильтр резьбы по дереву. Иногда в ухе собаки наблюдаются очевидные артефакты, связанные с изображениями, созданными ИИ», — пишет Кеблер.
Он также выяснил, что в основе всех этих фейков реальный снимок. Настоящую резную немецкую овчарку создал профессиональный скульптор с бензопилой Майкл Джонс из Великобритании. Он выложил фото и видео со своей работой этим летом в фейсбуке.
«Во многих отношениях эта история стара как мир: люди постоянно лгут и крадут контент в интернете в обмен на лайки, влияние и деньги. Но распространение этого типа контента на Facebook за последние несколько месяцев показало, что когда‑то предсказанное будущее, в котором дешевый мусорный контент, созданный искусственным интеллектом, вытеснит тяжелую работу реальных людей, уже здесь и уже захватывает Facebook», — считает Кеблер.
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.