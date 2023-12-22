Умер актер Борис Матвеев, снимавшийся в «Улице разбитых фонарей»

Заслуженный артист России Борис Матвеев скончался в Петербурге в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Большой театр кукол в своем телеграм-канале.
Коллеги назвали уход Матвеева «трагическим известием» и вспомнили, как он был одержим театром кукол. «Огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — написали они.
В сообщении отметили, что артист ранее работал в Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме, театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол, театре «Бродячая собачка», имел множество премий и наград, а также был педагогом. В Большом театре кукол Матвеев проработал 20 лет.
«В нашем театре Борис Иванович был незаменимым артистом, за плечами у которого несколько десятков блестяще сыгранных ролей», — подчеркнули в там. «Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека», — добавили коллеги Матвеева.
Борис Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Актер участвовал во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Улице разбитых фонарей-6», «Золоте Трои», «Братьях Рико».