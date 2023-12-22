Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2023 года. «Афише Daily» рассказали, какие фильмы и сериалы заработали наибольшую популярность, и поделились внутренней статистикой.
Самые популярные фильмы в Okko в 2023-м
- «Чебурашка»
- «Непослушник-2»
- «Непослушная»
- «Вызов»
- «Кентавр»
- «Баба-яга спасает мир»
- «Жанна Дюбарри»
- «Джон Уик-4»
- «Гипнотик»
- «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»
Okko выступил сопродюсером «Кентавра» с Юрой Борисовым и «Жанны Дюбарри» с Джонни Деппом. А «Чебурашка» привел в онлайн-кинотеатр больше всего новых пользователей.
Самые популярные сериалы Okko в этом году
- «Волшебный участок»
- «Открытый брак»
- «Секс. До и после»
- «Сансара»
- «Манюня»
- «Предпоследняя инстанция»
- «Чикатило»
- «Ира»
- «Черное облако»
- «Плейлист волонтера»
В топ-10 сериалов вошли только оригинальные проекты Okko. Возглавил рейтинг вышедший недавно — в ноябре — сериал «Волшебный участок», который вместе с «Открытым браком» и «Предпоследней инстанцией» привлек большое количество пользователей.
Самым популярным в детском сегменте стал оригинальный сериал сервиса «Манюня», анимация «Три кота» и «Маша и Медведь». За год количество зрителей в этой категории увеличилось на 70%, онлайн-кинотеатр заключил партнерство с «Союзмультфильмом» и другими студиями.
Наиболее популярным документальным фильмом года стал оригинальный проект Okko «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». В топ также вошли ленты о создании «Чебурашки» и «Вызова», оригинальная «История российских компьютерных игр».
В 2023 году Okko увеличил количество смотрящих подписчиков на 57%, а общее время смотрения выросло в два раза. Пользователи в 2023 году выбирали оригинальный контент в 1,5 раза чаще, чем год назад. Почти в три раза вырос интерес к индийским, турецким и азиатским проектам.
В уходящем году Okko нарастил самую большую медиатеку в РФ, выяснил Telecom Daily. Она увеличилась до 95 тыс. единиц контента и вернулась к уровню начала 2022-го. Объем оригинального контента вырос в 2,4 раза, ежемесячно онлайн-кинотеатр выпускал два собственных проекта.