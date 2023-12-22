В 2023 году Okko увеличил количество смотрящих подписчиков на 57%, а общее время смотрения выросло в два раза. Пользователи в 2023 году выбирали оригинальный контент в 1,5 раза чаще, чем год назад. Почти в три раза вырос интерес к индийским, турецким и азиатским проектам.