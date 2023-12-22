Весь топ сериалов Okko заняли оригинальные проекты. Самый популярный — «Волшебный участок»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:50
Постер сериала «Волшебный участок»

Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2023 года. «Афише Daily» рассказали, какие фильмы и сериалы заработали наибольшую популярность, и поделились внутренней статистикой.

Самые популярные фильмы в Okko в 2023-м

  1. «Чебурашка»
  2. «Непослушник-2»
  3. «Непослушная»
  4. «Вызов»
  5. «Кентавр»
  6. «Баба-яга спасает мир»
  7. «Жанна Дюбарри»
  8. «Джон Уик-4»
  9. «Гипнотик»
  10. «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»

Okko выступил сопродюсером «Кентавра» с Юрой Борисовым и «Жанны Дюбарри» с Джонни Деппом. А «Чебурашка» привел в онлайн-кинотеатр больше всего новых пользователей.

Самые популярные сериалы Okko в этом году

  1. «Волшебный участок»
  2. «Открытый брак»
  3. «Секс. До и после»
  4. «Сансара»
  5. «Манюня»
  6. «Предпоследняя инстанция»
  7. «Чикатило»
  8. «Ира»
  9. «Черное облако»
  10. «Плейлист волонтера»

В топ-10 сериалов вошли только оригинальные проекты Okko. Возглавил рейтинг вышедший недавно — в ноябре — сериал «Волшебный участок», который вместе с «Открытым браком» и «Предпоследней инстанцией» привлек большое количество пользователей.

Самым популярным в детском сегменте стал оригинальный сериал сервиса «Манюня», анимация «Три кота» и «Маша и Медведь». За год количество зрителей в этой категории увеличилось на 70%, онлайн-кинотеатр заключил партнерство с «Союзмультфильмом» и другими студиями.

Наиболее популярным документальным фильмом года стал оригинальный проект Okko «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». В топ также вошли ленты о создании «Чебурашки» и «Вызова», оригинальная «История российских компьютерных игр».

В 2023 году Okko увеличил количество смотрящих подписчиков на 57%, а общее время смотрения выросло в два раза. Пользователи в 2023 году выбирали оригинальный контент в 1,5 раза чаще, чем год назад. Почти в три раза вырос интерес к индийским, турецким и азиатским проектам.

В уходящем году Okko нарастил самую большую медиатеку в РФ, выяснил Telecom Daily. Она увеличилась до 95 тыс. единиц контента и вернулась к уровню начала 2022-го. Объем оригинального контента вырос в 2,4 раза, ежемесячно онлайн-кинотеатр выпускал два собственных проекта.

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