Посмотрите тизер второго сезона «Вражды» Райана Мёрфи

Действие второго сезона происходит в 1970-х годах и заканчивается смертью Трумена Капоте в 1984 году. Сюжет рассказывает как знаменитый писатель-вундеркинд нанес удар в спину нескольким своим подругам, которых он называл своими «лебедями», опубликовав в 1975 году в журнале Esquire рассказ под названием «Кот Баск 1965».