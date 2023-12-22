Посмотрите тизер второго сезона «Вражды» Райана Мёрфи

В сети появился тизер второго сезона сериала «Вражда» под названием «Капоте против „Лебедей“». Его премьера состоится 31 января.
Действие второго сезона происходит в 1970-х годах и заканчивается смертью Трумена Капоте в 1984 году. Сюжет рассказывает как знаменитый писатель-вундеркинд нанес удар в спину нескольким своим подругам, которых он называл своими «лебедями», опубликовав в 1975 году в журнале Esquire рассказ под названием «Кот Баск 1965».
В сериале снялись Наоми Уоттс («Кинг-Конг»), Хлоя Севиньи («Догвилль»), Дайан Лэйн («Лига справедливости»), Деми Мур («Привидение») и другие. Некоторые эпизоды снял Гас Ван Сент («Умница Уилл Хантинг»). Продюсером проекта выступил Райан Мёрфи, известный своей работой над «Американской историей ужасов».
Релиз первого сезона состоялся в 2017 году. Его сюжет рассказывал о соперничестве голливудских див Джоан Кроуфорд и Бетти Дэвис, признанных Американских институтом киноискусства величайшими актрисами в истории. Они не смогли поладить на съемках психологического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?» Роберта Олдрича.