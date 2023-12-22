Умер основатель и худрук театра «Шалом» Александр Левенбук

С 1988-го по декабрь 2021-го Левенбук возглавлял Московский еврейский театр «Шалом». Он был не только режиссером, но еще и играл в постановках «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы», «Четыре чемодана в Шереметьево-2» и «Национальность? Да!».