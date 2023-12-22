Умер основатель и худрук театра «Шалом» Александр Левенбук

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:10
Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В возрасте 90 лет умер основатель и многолетний худрук Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.

Александр Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. Он получил медицинское образование, но не стал работать по профессии и ушел с головой в творчество.

В 80-х годах Левенбук начал сотрудничать с писателем Аркадием Хайтом, с которым они вместе поставили спектакли «Доброе слово и кошке приятно» для Евгения Петросяна и «Нет ли лишнего билетика?» для Владимира Винокура.

В 1981-м он вместе с Львом Шимеловым исполнил песню «А может, а может…» в мультфильме «Пластилиновая ворона», а в 1985-м поставил в Еврейском камерном музыкальном театре спектакль «Тум-балалайка» по пьесе Хайта.

С 1988-го по декабрь 2021-го Левенбук возглавлял Московский еврейский театр «Шалом». Он был не только режиссером, но еще и играл в постановках «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы», «Четыре чемодана в Шереметьево-2» и «Национальность? Да!».

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