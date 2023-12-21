Умер актер Сергей Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил»

Российский актер Сергей Пепеляев, снимавшийся в фильме Географ глобус пропил«, умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщил Тольяттинский драматический театр „Колесо“.
Коллеги Пепеляева рассказали, что он „скоропостижно скончался“ 18 декабря, всего через несколько месяцев после своего дебюта в театре. Артист успел принять участие только в одном спектакле — „Моя жена — лгунья“.
В театре поделились, что Пепеляев должен был также сыграть в постановке „Без солнца“, однако „внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции“. Чем именно заболел актер, в „Колесе“ не уточнили.
„Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры РФ Сергея Федотова, играл в театре ‚У Моста‘, — добавили в сообщении.
Сергея Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. В 2013 году он появился в фильме ‚Географ глобус пропил‘ в роли старшеклассника. Картина стала единственной киноработой актера.