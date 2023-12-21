18-летнего хакера приговорили к пожизненному нахождению в больнице за взлом GTA

В Великобритании 18-летнего хакера Ариона Куртаджа, который слил в сеть несколько видео из игры Grand Theft Auto VI, приговорили к пожизненному нахождению в больнице. Об этом сообщил Forbes.
Молодому человеку предстоит оставаться под наблюдением медиков, пока он не перестанет представлять опасность для общества. В ходе суда Куртаджу дали характеристику как «высокомотивированного» хакера, который «продолжал выражать намерение вернуться к киберпреступности как можно скорее».
У Ариона диагностировано расстройство аутистического спектра. Из‑за него подростка не могли приговорить к заключению в тюрьме. Тем не менее, судья посчитала, что Куртаджу не следует находиться на свободе, поскольку другие хакеры могут убедить его совершать другие преступления.
Куртадж входил в хакерскую группу под названием Lapsus$ — она причастна к взломам таких компаний как Nvidia, Rockstar и Uber. Ущерб от этих взломов оценивается почти в 10 млн долларов.
Сам Куртадж взломал серверы компании Rockstar, выпускающей игры серии GTA. Он получил доступ к данным платформы Slack, которой пользовались разработчики, и заполучил материалы из еще не вышедшей игры.
После этого Арион потребовал от Rockstar выкуп, грозясь опубликовать взломанный код. Хакера задержали в 2022 году, а в августе 2023 признали виновным в серьезном злоупотреблении компьютером, шантаже и мошенничестве.
Арион совершил это преступление после того, как был освобожден под залог в ходе расследования взлома Nvidia и британского интернет-провайдера EE. Согласно некоторым сообщениям, Куртадж также ответственен за взлом Microsoft, Cisco, Samsung и Okta.