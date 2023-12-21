18-летнего хакера приговорили к пожизненному нахождению в больнице за взлом GTA

У Ариона диагностировано расстройство аутистического спектра. Из‑за него подростка не могли приговорить к заключению в тюрьме. Тем не менее, судья посчитала, что Куртаджу не следует находиться на свободе, поскольку другие хакеры могут убедить его совершать другие преступления.