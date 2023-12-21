Власти Мексики обвинили в искусственном сокращении количества пропавших без вести перед выборами

Активисты заподозрили правительство Мексики в намеренном сокрытии количества пропавших без вести граждан в преддверии выборов. Власти заявили, что смогли подтвердить только 12 377 из более чем 113 тыс. случаев исчезновения людей.
Когда правительство Мексики объявило, что пересмотрит официальный реестр пропавших без вести людей, оно обосновывалось исключением ложных записей. Но из‑за недостаточной прозрачности процедуры активисты заподозрили уловку.
Обсуждение реестра пропавших без вести стало носить политический характер в контексте того, что в стране до сих пор есть серьезные проблемы с безопасностью. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эту тему раздувают с целью нападок на правительство.
Уровень насилия в Мексике резко вырос с началом военизированной кампании по борьбе с наркотиками в 2006 году и оставался стабильно высоким на протяжении всего срока полномочий Лопеса Обрадора, севшего в кресло президента в 2018 году. Политик обещал изменить стратегию безопасности, но не смог добиться улучшений, а постоянно растущее число пропавших без вести — наряду с числом убийств, которое в 2022 году превысило 30 тыс. случаев уже пятый год подряд — вызывало беспокойство и критику властей.
«[Время правления Лопеса Обрадора] было самым жестоким в истории. За эти пять лет пропало 47 тыс. человек. Это правда, это данные правительства», — заявил кандидат в президенты от оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.
В июне мексиканский президент объявил об обновлении реестра пропавших без вести актуальными данными. После этого глава Национальной поисковой комиссию Карла Кинтана подала в отставку и обвинила власти в стремлении занизить статистику. Назначение новой руководительницы раскритиковали в ООН из‑за непрозрачности. Местные критики называют комиссию нелегитимным органом на службе у правительства.