Власти Мексики обвинили в искусственном сокращении количества пропавших без вести перед выборами

Уровень насилия в Мексике резко вырос с началом военизированной кампании по борьбе с наркотиками в 2006 году и оставался стабильно высоким на протяжении всего срока полномочий Лопеса Обрадора, севшего в кресло президента в 2018 году. Политик обещал изменить стратегию безопасности, но не смог добиться улучшений, а постоянно растущее число пропавших без вести — наряду с числом убийств, которое в 2022 году превысило 30 тыс. случаев уже пятый год подряд — вызывало беспокойство и критику властей.