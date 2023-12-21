«Сироткин» выпустил клип на песню «Под дождем звезд»

Российская группа «Сироткин» выпустила клип на песню «Под дождем звезд», которая вышла в 2022 году. Видео появилось на ютуб-канале коллектива.
Режиссером и автором сценария видео выступил Ростислав Пырченков. Главные роли исполнили Влад Коноплев, Маша Мацель и Катя Головкова. По сюжету герои Коноплева и Мацель отправились к семейному психотерапевту.
На приеме они поделились проблемой в своих отношениях — нехваткой общения. После этого врач заявил паре, что у них есть все имеющееся для того, чтобы помочь друг другу. После этого с героями произошла трансформация.
Они превратились в одиноких призраков, вспоминающих минуты счастья и ссор и ищущих друг друга среди опустевшего города. В финале видео герои вновь обретают друг друга, срывая с себя белые покрывала.
Оператором клипа стала Настя Мороз, а исполнительным продюсером выступила Севинч Мамедова. Также над видео работали художница-постановщица Яна Му, продюсеры Аида Сулейманова и Миша Райхельгауз, звукорежиссер Евгений Фролов.