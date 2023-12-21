Автор «Астрала» втайне работает над экранизацией рассказа «Зов Ктхулху» Лавкрафта

«Зов Ктулху» был написан Лавкрафтом в 1928 году. Действия рассказа читатель узнает из записок мужчины по имени Фрэнсис Терстон, который расследовал смерть своего двоюродного деда, связанную с древним божеством Ктхулху и его последователями. «Афиша Daily» рекомендовала подарить на Новый год красивую книгу с этим рассказом и иллюстрациями французского художника Франсуа Баранже.