Автор «Астрала» втайне работает над экранизацией рассказа «Зов Ктхулху» Лавкрафта

Режиссер «Пилы» и «Астрала» Джеймс Ван работает над экранизацией хоррор-рассказа «Зов Ктхулху» писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, сообщает Deadline. Он назвал это «проектом мечты».
Ван создает фильм в качестве продюсера при поддержке китайско-американского фонда Stars-Hana. По его словам, над адаптацией «Зова Ктхулху» он втайне работает уже на протяжении пяти лет.
По данным Deadline, Ван также принимает участие в создании научно-фантастических фильмов «GMO» («ГМО») и «Mass Extinction» («Массовое вымирание») и вместе с Сэмом Рэйми работает над триллером под «The Burden» («Бремя»).
«Зов Ктулху» был написан Лавкрафтом в 1928 году. Действия рассказа читатель узнает из записок мужчины по имени Фрэнсис Терстон, который расследовал смерть своего двоюродного деда, связанную с древним божеством Ктхулху и его последователями. «Афиша Daily» рекомендовала подарить на Новый год красивую книгу с этим рассказом и иллюстрациями французского художника Франсуа Баранже.