Вышел русскоязычный трейлер фильма «Тони и ее семья» с Камиллой Коттен

На ютуб-канале «Вольга» опубликовали русскоязычный трейлер французского фильма «Тони и ее семья», главную роль в котором исполнила Камилла Коттен («Дом Gucci», «Голда. Судный день», «Тихий омут»).
Актриса сыграла многодетную мать-одиночку, воспитывающую пятерых подростков. Когда‑то женщина была звездой эстрады, но от былой славы осталась только подработка певицей в барах.
Однажды героиня, которая все время посвящает семье, задается вопросом: что она будет делать, когда ее дети вырастут. Тогда Тони решает начать жизнь заново и отправляется в университет.
Судя по трейлеру, дети по-разному воспримут новость о новой жизни мамы. Некоторым из них учеба Тони не понравится. Другие же будут готовы ей помочь.
«Тони и ее семья» выйдет в онлайн-кинотеатрах с 29 декабря. Фильм можно будет найти в каталогах Okko, Ivi, Wink, «Билайн ТВ», «Кинопоиска» и Kion.
Режиссером и сценаристом ленты стал Натан Амброзиони, ранее выпустивший ленты «Что мы оставили» и «Бумажные флаги». В актерский состав картины войдут Леа Лопес, Тома Жория, Луиза Лабек и Катрин Муше.