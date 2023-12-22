Онлайн-кинотеатр Kion выпустил трейлер новогоднего шоу «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором приняли участие Юлия Пересильд, Леонид Агутин, Анна Михалкова, Максим Матвеев и Паулина Андреева.
Шоу в формате романтической музыкальной фантазии в духе 60-70-х годов выйдет на платформе 28 декабря. В нем известные российские артисты исполнят популярные песни на французском языке.
Актеры и музыканты разыграют сцены из любимых фильмов, таких как «Вокзал на двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или с легким паром!».
В проекте снялись Анна Чиповская, Петро Федоров, Ирина Старшенбаум, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Риналь Мухаметов и другие артисты. Музыкальные номера исполнили Кристина Орбакайте, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Artik & Asti, Iowa и Александр Ревва.
«Проводником в мир музыкальных кинофантазий, вдохновленных современными хитами и диалогами из отечественных фильмов, станет Фантомас в исполнении Сергея Бурунова — пародия на одного из самых популярных французских киногероев, скрывающего свое лицо под синей маской, который объединит советскую киноклассику, французскую новую волну и популярную российскую эстраду», — рассказали авторы шоу.
Ирина Старшенбаум сравнила проект с «коробкой конфет, очень красивой, эксклюзивной, сделанной специально для любителей красивого и необычного», а Риналь Мухаметов назвал его «уникальным».
«Вместе с юмором в этой истории так много необходимых для жизни чувств. И так здорово, что они на самом деле являются основным посылом. Именно те самые чувства, о которых мы всегда мечтаем: ощущение счастья и влюблённости. Это необходимое топливо для для жизни каждого человека, и его очень много в этой чудесной экспериментальной истории», — добавил он.
Анна Чиповская отметила, что «французские 60-е очаровывают своим дыханием, атмосферой, смелостью и открытой сексуальностью». «Вся эпоха 60-х в Франции — это очень романтическая эпоха, очень интересная», — подчеркнул Михаил Тройник.