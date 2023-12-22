«Вместе с юмором в этой истории так много необходимых для жизни чувств. И так здорово, что они на самом деле являются основным посылом. Именно те самые чувства, о которых мы всегда мечтаем: ощущение счастья и влюблённости. Это необходимое топливо для для жизни каждого человека, и его очень много в этой чудесной экспериментальной истории», — добавил он.