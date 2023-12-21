Владимира Путина (но не того) исключили из списка экстремистов

Владимира Геннадьевича Путина, уроженца города Верещагино в Пермском крае, исключили из списка террористов и экстремистов. На это обратил внимание телеграм-канал, который следит за обновлением списка.
В феврале 2021 года тезку президента приговорили к двум годам условно по делу об экстремизме. Его признали виновным в распространении экстремистских призывов во «ВКонтакте».
По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Путин опубликовал в соцсети пять комментариев «против еврейского народа и ОМОНа». Три из них он оставил под настоящим именем, еще два — под псевдонимами Алексей Правдин и Юрий Гарипов.
Экспертиза выявила в словах жителя Пермского края «побуждение к враждебным, насильственным действиям». На суде Путин признал свою вину и раскаялся.
В октябре 2021-го Росфинмониторинг внес тезку президента в список террористов и экстремистов. О причинах такого решения не сообщалось.