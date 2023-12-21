Владимира Путина (но не того) исключили из списка экстремистов

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Путин опубликовал в соцсети пять комментариев «против еврейского народа и ОМОНа». Три из них он оставил под настоящим именем, еще два — под псевдонимами Алексей Правдин и Юрий Гарипов.