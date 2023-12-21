Новые лого и шрифт: «Афиша Daily» провела редизайн

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

«Афиша Daily» обновила дизайн сайта. Новый логотип читатели могли увидеть еще месяц назад, когда в соцсетях издания поменялись аватарки.

Блоки на главной странице теперь расположены по-другому. Между ними появилось пространство, а главный материал дня или недели занимает всю левую часть страницы. Блок с новостями переехал с левого края в правый.

В разделе с новостями у каждого материала появилась обложка, а в самих заметках возле имени известной личности — хештег, который ведет на страницу со всеми материалами, где упоминается знаменитость. Например, такие есть у Квентина Тарантино или The Weeknd.

Изменился дизайн карточек, которые выходят в телеграм-канале и инстаграме* «Афиши Daily». Теперь у нас и другой шрифт, а ведущими цветами издания стали фиолетовый и салатовый вместо красного.

1/2

Было

2/2

Стало

В онлайне «Афиша Daily» запустилась в конце декабря 2015 года. С тех пор так сильно дизайн издания еще не менялся.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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