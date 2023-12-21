«Я люблю Люси» стал лучшим сериалом всех времен по версии Variety

Издание Variety опубликовало список 100 величайших сериалов в истории. Первое место занял американской ситком 50-х «Я люблю Люси».
«Будучи совладелицей Desilu Studios вместе со своим мужем и партнером по сериалу Дези Арназом, Люсиль Болл была движущей силой индустрии развлечений в то время, когда двери шоу-бизнеса были закрыты для женщин. Многие сериалы впоследствии пытались передать то, что делало „Я люблю Люси“ столь уникальным, но между Болл, Арназом, их сценаристами и телевидением того времени существовало какое‑то алхимическое единство, благодаря которому это шоу и по сей день остается единственным в своем роде», — написали кинокритики Variety.
В первой десятке также оказались «Безумцы», «Клан Сопрано», «Симпсоны», «Во все тяжкие», «Секс в большом городе», «Прослушка», «Сайнфелд», «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Корни».
Примечательно и то, какие шоу в топ-10 не попали. «Твин Пикс» Дэвида Линча занял 27-е место, «Друзья» — 29-е, американскую версию «Офиса» поставили на 39-ю позицию, «Очень странные дела» — на 83-ю, а завершает список сериал «Сообщество».
Сериал «Я люблю Люси» выходил с 1951 по 1957 год. В центре сюжета — нью-йоркская домохозяйка Люси Рикардо, которая всеми силами пытается попасть в шоу-бизнес и выступить в ночном клубе своего мужа. Главные роли в ситкоме исполнили Люсиль Болл, Дези Арнас, Вивиан Вэнс и Уильям Фроли.
В 2012 году «Я люблю Люси» уже признавали «Лучшим телешоу всех времен» — тогда это звание присвоили сериалу ABC News и журнал People.