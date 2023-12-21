«Я люблю Люси» стал лучшим сериалом всех времен по версии Variety

«Будучи совладелицей Desilu Studios вместе со своим мужем и партнером по сериалу Дези Арназом, Люсиль Болл была движущей силой индустрии развлечений в то время, когда двери шоу-бизнеса были закрыты для женщин. Многие сериалы впоследствии пытались передать то, что делало „Я люблю Люси“ столь уникальным, но между Болл, Арназом, их сценаристами и телевидением того времени существовало какое‑то алхимическое единство, благодаря которому это шоу и по сей день остается единственным в своем роде», — написали кинокритики Variety.