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Warner Bros. Discovery и Paramount Global обсуждают слияние

Александр Голиков
Сегодня в 10:03

Исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав встретился с руководителем Paramount Global Бобом Бэйкишом в Нью-Йорке, где менеджеры обсудили потенциальное слияние двух компаний. Об этом рассказали источники Variety.

Представители обоих конгломератов отказались от комментариев. Условия потенциальной сделки выяснить невозможно. Обе компании привлекли к процессу банкиров, но сейчас идут скорее предварительные обсуждения.

В конце третьего квартала Paramount Global заявила о долге в 15,6 млрд долларов, заметно меньше, чем у WBD, которая задолжала уже 43,5 млрд. Однако для рынка Warner Bros. Discovery — это рыба побольше. Ее стоимость оценивается в 28,4 млрд долларов, а Paramount Global — в 10,3 млрд.

В случае слияния компании соединят и увеличат свои активы, среди которых — ТВ-проекты, фильмы, спорт и стриминги. В частности, по мнению Variety, можно ждать соединения стриминговых сервисов Max и Paramount+. Это поможет компаниям лучше конкурировать с Netflix, Disney+ и Hulu.

Что касается фильмов, эксперты ожидают, что Warner Bros. Discovery приобретет самые успешные проекты Paramount Pictures, включая франшизы «Терминатор», «Трансформеры», «Миссия невыполнима», «Топ Ган», «Тихое место», «Крестный отец», «Паранормальное явление», «Крик» и «Звездный путь».

Если сделка пройдет успешно, в Голливуде останется всего четыре крупнейших игрока — Disney, Warner Bros., объединенный с Paramount Pictures, Universal Pictures и Sony Pictures Entertainment.

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