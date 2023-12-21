Warner Bros. Discovery и Paramount Global обсуждают слияние

В конце третьего квартала Paramount Global заявила о долге в 15,6 млрд долларов, заметно меньше, чем у WBD, которая задолжала уже 43,5 млрд. Однако для рынка Warner Bros. Discovery — это рыба побольше. Ее стоимость оценивается в 28,4 млрд долларов, а Paramount Global — в 10,3 млрд.