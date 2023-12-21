В Москве в новогоднюю ночь может ударить 20-градусный мороз

К Новому году в Москву придет антициклон из Скандинавии, и температура упадет до –15–20 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил метеоролог Александр Шувалов.
Он отметил, что похолодание в столице начнется 24 декабря и до 29-го числа будет «ровный такой мороз» около –3–8 градусов. А под самый Новый год в город придет скандинавский антициклон и морозы усилятся.
Шувалов сказал, что, как правило, не прогнозирует погоду далее семи дней, но «это особый случай». Он отметил, что будет корректировать свой «довольно рискованный прогноз», если потребуется.
По словам синоптика, за последние 25 лет только пять раз новогодняя ночь в Москве была более-менее морозной. И лишь один раз — в ночь на 1 января 2003 года — температура упала до –25 градусов.