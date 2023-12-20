Реклама
Новости

В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:11

В Саратовской области 125 детей, отдыхавших в лагере, сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.

Все дети были пассажирами поезда, следующего из Тюмени в Адлер. Вечером 20 декабря одному из детей потребовалась медицинская помощь из‑за повысившейся температуры. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшая бригада вместе с сопровождавшими группу медиками «провела все необходимые мероприятия», отметил Бусаргин. Тем не менее, в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.

Ведомство развернуло мобильную лабораторию, в которой осмотрели всех путешествующих детей. После этого школьников отправили в инфекционную больницу Саратовской области.

Там детей проверят на наличие каких‑либо заболеваний. В связи с чем потребовалось столь пристальное внимание к пациентам, губернатор не пояснил. «Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора», — добавил он.

расскажите друзьям
теги
Роспотребнадзор
люди
Роман Бусаргин
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»