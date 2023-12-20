В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу

В Саратовской области 125 детей, отдыхавших в лагере, сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.
Все дети были пассажирами поезда, следующего из Тюмени в Адлер. Вечером 20 декабря одному из детей потребовалась медицинская помощь из‑за повысившейся температуры. Ему вызвали скорую помощь.
Прибывшая бригада вместе с сопровождавшими группу медиками «провела все необходимые мероприятия», отметил Бусаргин. Тем не менее, в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.
Ведомство развернуло мобильную лабораторию, в которой осмотрели всех путешествующих детей. После этого школьников отправили в инфекционную больницу Саратовской области.
Там детей проверят на наличие каких‑либо заболеваний. В связи с чем потребовалось столь пристальное внимание к пациентам, губернатор не пояснил. «Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора», — добавил он.