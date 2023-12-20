Образовательный холдинг Skillbox откроет онлайн-колледж в 2024 году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Колледж предложит обучение выпускникам девятых и одиннадцатых классов школ, а также взрослым. Занятия будут проходить полностью индивидуально. В проект вложат около 150 млн рублей.
Получить образование можно будет сперва по двум направлениям — программирование и графический дизайн. Стоимость учебы в онлайн-колледже составит от 75 до 200 тыс. рублей в год в зависимости от программы и формы занятий.
Абитуриентам предложат очную и очно-заочную программы разной длительности. Пока у колледжа есть возможность выдавать выпускникам только дипломы собственного образца, однако к 2025 году Skillbox намерен получить государственную аккредитацию.
Предполагается, что уже первый выпуск сможет получить дипломы гособразца. Дебютный набор учащихся произведут в 2024 году, приемная кампания запланирована на июнь–ноябрь.
Летом 2023 года Skillbox запустил первую программу среднего специального образования по направлению реклама. Ее создали в партнерстве с Московским городским открытым колледжем.
«Мы движемся вместе со своей аудиторией, которая, в том числе, выбирает колледжи как вторую ступень образования. Надеемся, привнести эффективный вклад в этом сегменте», — заявлял сооснователь Skillbox Сергей Попков.