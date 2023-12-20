Антонио Бандерас в роли частного детектива в трейлере «Cult Killer»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер «Cult Killer», в котором снялся Антонио Бандерас («Маска Зорро», «Дети шпионов», «Кожа, в которой я живу»). Картина выйдет в кинопрокат 19 января.
Бандерас сыграл частного детектива, который работает над делом о жестоком убийстве. Его помощница Кэсси раскроет связь между безжалостным маньяком и богатой семьей с темными секретами.
Роль детектива-дебютанки Кэсси досталась Элис Ив, известной по фильмам «Телохранитель на фрилансе» и «Корабль призраков». Ее героине предстоит столкнуться со смертельной опасностью на пути к разгадке преступления.
Издание Collider отмечает, что Кэсси, возможно, придется объединиться с серийным убийцей, чтобы привлечь к ответственности еще более злые силы. Сложность ее действий окажется в том, что преступники прячутся у всех на виду.
Режиссером фильма выступил Джон Кейес, снявший ранее «Антитела» и «Месть Банши». Он написал сценарий «Cult Killer» вместе с Чарльзом Бернли. В актерский состав ленты вошли Пол Рид и Шелли Хенниг.