8-летняя девочка стала лучшей шахматисткой на Чемпионате Европы по рапиду и блицу

Восьмилетняя британская школьница Бодхана Шиванандан стала лучшей шахматисткой на Чемпионате Европы по рапиду и блицу в Загребе. Об этом сообщил The Guardian.
Девочка обыграла игроков, которые были на десятки лет старше ее, и стала лучшей на турнире среди женщин. Она заняла 73-е место среди 555 шахматистов. «Я была очень горда собой», — призналась Бодхана.
По словам отца девочки, Шиванандан начала заниматься шахматами случайно. «Она была любопытной и заинтересованной, так что я начал возить ее в Английскую шаматную федерацию и к людям, которые играют в шахматы», — поделился мужчина.
Президент Английской шахматной федерации Доминик Лоусон назвал выступление Бодханы на чемпионате «совершенно замечательным, но не настолько удивительным, потому что она — феномен».
«Это экстраординарный результат для восьмилетнего ребенка, чего мы, конечно, никогда не видели в этой стране. У нее удивительно зрелый стиль игры, он стратегический и терпеливый», — добавил Лоусон.
Шиванандан обыграла на турнире в том числе 39-летнюю Лорин Д’Косту, тренера сборной Англии среди женщин, а также сыграла вничью с 54-летним гроссместеером Владиславом Неведничим.
Общий рейтинг Бодханы на соревнованиях составил 2316 баллов — это соответствует уровню гроссместера среди женщин. Девочка мечтает получить этот титул, а также стать самой молодой олимпийской чемпионкой в Англии.