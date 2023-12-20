Бен Стиллер снимется в фильме «Щелкунчики» Дэвида Гордона Грина

Американский актер Бен Стиллер, известный по фильмам «Знакомство с родителями» и «Ночь в музее», сыграет свою первую за шесть лет главную роль в фильме «Щелкунчики» Дэвида Гордона Грина. Об этом сообщил Deadline.
Автор «Хэллоуина» и «Ананасового экспресса» снимет ленту о трудоголике Майке, который вынужден отправиться в сельскую местность штата Огайо, чтобы позаботиться о четырех племянниках, оставшихся сиротами.
Поездка, которая должна была длиться три дня, превращается в недели хаотичной фермерской жизни. За это время герой понимает, что это не детям нужен был дом, а, возможно, ему самому.
Сценарий будущей картины разработал Лиланд Дуглас («Зов предков»). Продюсерами проекта выступили Стиллер, Роб Пэрис и Майк Уизерилл из Rivulet, Джон Лешер из Red Hous и Нейт Мейер из Rough House.
Съемки фильма в данный момент ведутся в Огайо. Кто в них участвует, помимо Стиллера, неясно.