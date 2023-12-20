Кейт Уинслет управляет страной в тизере-трейлере «Режима»

На ютуб-канале Max опубликовали тизер-трейлер сериала «Режим», главную роль в котором исполнила Кейт Уинслет («Чтец», «Титаник», «Мейр из Исттауна»).
Обладательница «Оскара» сыграла канцлера некой европейской страны, которая мечтает изменить мировой порядок. В ролике она заявляет, что «пришла пора показать Америке и миру», чего стоит ее государство.
Для этого политику, очевидно, придется искать влиятельных союзников, противостоять конкурентам, отвечать на вызовы времени и заботиться о собственном имидже среди граждан, а также, судя по ролику, о своем здоровье.
В сериале, помимо Уинслет, снялись Хью Грант («Реальная любовь»), Маттиас Cхунартс («Ржавчина и кость»), Андреа Райсборо («Ради Лесли») и Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп»).
Сериал выйдет 3 марта на стриминговом сервисе Max. В нем будет шесть эпизодов, которые разработали Уилл Трейси и Фрэнк Рич (оба — «Наследники») вместе с режиссером Стивеном Фрирзом («Королева»).