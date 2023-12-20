Вышел трейлер сериала «Внутри убийцы» по мировому бестселлеру Майка Омера

«Кинопоиск» выпустил трейлер оригинального сериала «Внутри убийцы». Его премьера состоится в 2024 году, точная дата не сообщается.
В основу проекта легла книга из детективной трилогии-бестселлера израильского писателя Майка Омера. В оригинале действие происходит в Чикаго, а в адаптации события развиваются в Петербурге.
Главные герои — профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох. Они пытаются найти петербургского душителя, который делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект.
Главные роли во «Внутри убийцы» сыграли Анастасия Евграфова («Екатерина») и Тихон Жизневский («Майор Гром»). В актерский состав также вошли Яна Сексте («Жить»), Сергей Гилев («Кентавр») и Анастасия Красовская («Слово пацана»).
В качестве режиссера выступил Владимир Мирзоев («Топи»). Он также написал сценарий совместно со своей супругой Анастасией. Продюсеры — Владимир Маслов, Ольга Филипук и Михаил Китаев.
По задумке писателя главная героиня «Внутри убийцы» одержима серийными убийцами, она уверена в своем мнении и экспертизе. Придумывая персонажа, Омер изучал материалы книг «Кто сражается с чудовищами» Роберта Ресслера, «Охотник за разумом» Джона Дугласа, дела Джеффри Дамера, Ричарда Чейза, Теда Банди и других маньяков.
Сразу после выхода, в 2018 году, первая книга цикла обошла в списке бестселлеров Amazon романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона.