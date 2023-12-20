Вышел трейлер сериала «Внутри убийцы» по мировому бестселлеру Майка Омера

По задумке писателя главная героиня «Внутри убийцы» одержима серийными убийцами, она уверена в своем мнении и экспертизе. Придумывая персонажа, Омер изучал материалы книг «Кто сражается с чудовищами» Роберта Ресслера, «Охотник за разумом» Джона Дугласа, дела Джеффри Дамера, Ричарда Чейза, Теда Банди и других маньяков.