Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе и «словил пулю» в бронежилет, сообщила в инстаграме* его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина.
«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в „броник“», — написала она в сторис.
После начала военной операции на территории Украины Иван Охлобыстин поддержал действия российских властей и несколько раз ездил в Донбасс. В сентябре 2022 года, когда на Красной площади отмечали присоединение украинских территорий, актер предложил переименовать СВО в «священную войну» и закричал «Гойда!» (клич опричников во времена Ивана Грозного).
* Istagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.