Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

После начала военной операции на территории Украины Иван Охлобыстин поддержал действия российских властей и несколько раз ездил в Донбасс. В сентябре 2022 года, когда на Красной площади отмечали присоединение украинских территорий, актер предложил переименовать СВО в «священную войну» и закричал «Гойда!» (клич опричников во времена Ивана Грозного).