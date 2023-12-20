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Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Семён Гудошников
Сегодня в 16:08

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе и «словил пулю» в бронежилет, сообщила в инстаграме* его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина.

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в „броник“», — написала она в сторис.

Источник ТАСС в окружении Охлобыстина сказал, что артист «жив-здоров» и чувствует себя хорошо.

После начала военной операции на территории Украины Иван Охлобыстин поддержал действия российских властей и несколько раз ездил в Донбасс. В сентябре 2022 года, когда на Красной площади отмечали присоединение украинских территорий, актер предложил переименовать СВО в «священную войну» и закричал «Гойда!» (клич опричников во времена Ивана Грозного).

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* Istagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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