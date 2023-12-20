Virtus.pro сообщила о дисквалификации с отборочных по Rainbow Six Siege из‑за россиян в составе

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из‑за национального происхождения игроков. Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам», — заявили в команде.