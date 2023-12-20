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Virtus.pro сообщила о дисквалификации с отборочных по Rainbow Six Siege из‑за россиян в составе

Семён Гудошников
Сегодня в 11:56

Команду Virtus.pro по Rainbow Six Siege дисквалифицировали с отборочных на Malta Cyber Series: VII. В телеграм-канале Virtus.pro говорится, что решение было принято из‑за россиян в составе.

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из‑за национального происхождения игроков. Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам», — заявили в команде.

Там отметили, что уже обратились в компанию Ubisoft, которая присылала команде инвайт на участие в отборочных. Организатором турнира выступил мальтийский оператор GMR. Комментариев от них не поступало.

Согласно сайту Virtus.pro, в их команде по Rainbow Six Siege числятся шесть игроков из России — Павел Косенко (p4sh4), Данила Донцов (dan-_-), Дмитрий Митрахович (Always), Артур Ипатов (ShepparD), Данил Габов (JoyStiCK) и тренер Евгений Боханов (Zheka).

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Павел Косенко
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