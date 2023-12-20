Прилучный вновь спасает души в трейлере финального сезона «Предпоследней инстанции»

Вышел трейлер третьего, финального сезона фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция». Его премьера состоится 1 января в онлайн-кинотеатре Okko.
Действие заключительного сезона разворачивается через год после событий второго. По сюжету Максим передает руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне, чтобы сосредоточиться на семье. Ведь у них с Людой родился сын и они наконец-то занимаются свадьбой.
Однако торжество нарушают Люцифер и архангел Гавриил, которые заявляют: «У вас проблема!» Оказалось, что среди обычных людей есть те, кто сто лет назад каким‑то образом получил продление жизни. Один из них — Ангел Гнева, пребывание которого на Земле грозит глобальной катастрофой.
В финальном сезоне к своим ролям вернулись Павел Прилучный, Ирина Розанова, Федор Добронравов, Максим Лагашкин, Равшана Куркова и Кузьма Сапрыкин.
К ним также присоединились новые яркие персонажи в исполнении Сергея Новосада, Романа Мадянова, Ольги Хохловой, Анастасии Талызиной, Екатерины Волковой, Виктора Васильева, Степана Девонина, Нелли Хаперской, Никиты Волкова, Максима Щеголева, Владислава Миллера, Ксении Корневой, Максима Киселева и других.
Создателями шоу вновь выступили постановщица Ольга Акатьева («Соври мне правду», «Я читаю»), сценарист и креативный продюсер Иван Новиков («Трудные подростки», «Домашнее поле»), оператор Антон Зенкович и композитор Сергей Луран.
«Обожаю „Предпоследнюю инстанцию“ за непредсказуемость. В новом сезоне моя героиня стала начальницей УПРД, бабушкой и наконец-то тещей! Казалось бы, жизнь удалась, так нет ведь, в этой конторе без проблем не бывает. Теперь вот и вселенского масштаба… Короче, с нами, как всегда, не соскучитесь», — рассказала Розанова.
Премьера «Предпоследней инстанции» состоялась 1 января 2022 года. Первые два сезона сериала стали зрительскими хитами в Okko. Их посмотрели около 2 млн зрителей более 22 млн раз.