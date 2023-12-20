Прилучный вновь спасает души в трейлере финального сезона «Предпоследней инстанции»

«Обожаю „Предпоследнюю инстанцию“ за непредсказуемость. В новом сезоне моя героиня стала начальницей УПРД, бабушкой и наконец-то тещей! Казалось бы, жизнь удалась, так нет ведь, в этой конторе без проблем не бывает. Теперь вот и вселенского масштаба… Короче, с нами, как всегда, не соскучитесь», — рассказала Розанова.