В центре Петербурга обрушился флигель дома

Шестиэтажный расселенный флигель дома обрушился в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщило местное отделение МЧС.
Здание находится по адресу улица Гороховая, дом 73. Сообщение о его обрушении поступило около 2.00. Организованы работы по разбору завалов, в которых участвуют 145 человек и 38 единиц техники.
В МЧС говорят, что флигель нежилой. «Фонтанка» отмечает, что флигель расселили в конце октября, но аварийным его так и не признали. Сообщалось, что одна из квартир осталась обитаемой.
Жители соседних подъездов рассказали изданию, что не успели забрать вещи из дома. Сейчас они и жильцы прилегающих к флигелю домов эвакуированы и находятся в отелях или у родственников. Спасатели сказали им, что есть опасность обрушения их зданий.
Еще днем 19 декабря у флигеля обрушилась нижняя часть несущей стены. 78.ru в 14.40 писал, что со стороны улицы проходит огромная трещина до самой крыши.
По версии издания, дом обрушился в результате ремонтных работ, само здание было в плачевном состоянии, а оставшийся внутри житель чудом выжил.
Baza пишет, что в аварийном здании находились несколько хостелов и продолжали жить люди. Большинство жителей вывели после первого обрушения, а остальных расселили лишь к вечеру, когда стало ясно, что дом не выстоит, утверждает телеграм-канал.
«Mash на Мойке» также сообщает, что флигель был расселен не полностью. Местная жительница рассказала телеграм-каналу, что в октябре квартиры во флигеле были признаны «непригодными для жизни», но в предложенных для переезда «крохотных квартирках» невозможно было разместить все имущество. В результате у многих в аварийном здании осталась мебель.
По данным МЧС, под завалами не нашли ни живых, ни мертвых. 78.ru тоже пишет, что обошлось без жертв.
Александр Беглов заявил, что «обрушились 2 расселенных подъезда аварийного флигеля». Он отметил, что жертв нет, а последнего жильца, который не хотел покидать аварийное здание, уговорили переехать в гостиницу накануне.
Жители соседних подъездов рассказали «КП Санкт-Петербург», что ночью «дом начало трясти» и они «почувствовали землетрясение».