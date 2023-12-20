В центре Петербурга обрушился флигель дома

«Mash на Мойке» также сообщает, что флигель был расселен не полностью. Местная жительница рассказала телеграм-каналу, что в октябре квартиры во флигеле были признаны «непригодными для жизни», но в предложенных для переезда «крохотных квартирках» невозможно было разместить все имущество. В результате у многих в аварийном здании осталась мебель.