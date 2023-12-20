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В центре Петербурга обрушился флигель дома

Семён Гудошников
Сегодня в 10:14

Шестиэтажный расселенный флигель дома обрушился в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщило местное отделение МЧС.

Здание находится по адресу улица Гороховая, дом 73. Сообщение о его обрушении поступило около 2.00. Организованы работы по разбору завалов, в которых участвуют 145 человек и 38 единиц техники.

В МЧС говорят, что флигель нежилой. «Фонтанка» отмечает, что флигель расселили в конце октября, но аварийным его так и не признали. Сообщалось, что одна из квартир осталась обитаемой.

Жители соседних подъездов рассказали изданию, что не успели забрать вещи из дома. Сейчас они и жильцы прилегающих к флигелю домов эвакуированы и находятся в отелях или у родственников. Спасатели сказали им, что есть опасность обрушения их зданий.

Еще днем 19 декабря у флигеля обрушилась нижняя часть несущей стены. 78.ru в 14.40 писал, что со стороны улицы проходит огромная трещина до самой крыши.

По версии издания, дом обрушился в результате ремонтных работ, само здание было в плачевном состоянии, а оставшийся внутри житель чудом выжил.

Baza пишет, что в аварийном здании находились несколько хостелов и продолжали жить люди. Большинство жителей вывели после первого обрушения, а остальных расселили лишь к вечеру, когда стало ясно, что дом не выстоит, утверждает телеграм-канал.

«Mash на Мойке» также сообщает, что флигель был расселен не полностью. Местная жительница рассказала телеграм-каналу, что в октябре квартиры во флигеле были признаны «непригодными для жизни», но в предложенных для переезда «крохотных квартирках» невозможно было разместить все имущество. В результате у многих в аварийном здании осталась мебель.

По данным МЧС, под завалами не нашли ни живых, ни мертвых. 78.ru тоже пишет, что обошлось без жертв.

Александр Беглов заявил, что «обрушились 2 расселенных подъезда аварийного флигеля». Он отметил, что жертв нет, а последнего жильца, который не хотел покидать аварийное здание, уговорили переехать в гостиницу накануне.

Жители соседних подъездов рассказали «КП Санкт-Петербург», что ночью «дом начало трясти» и они «почувствовали землетрясение».

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Александр Беглов
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