Кыргызстан заменит флаг-«подсолнух» на «солнце»

Парламент Кыргызстана принял закон об изменении государственного флага, сообщает Akipress. В пользу изменения проголосовали 59 депутатов, против выступили пятеро, обсуждений не велось.
Нынешний флаг изображает солнечный диск в центре красного полотна. 40 изогнутых лучей означают объединение древних племен, внутри диска — кыргызская юрта из трех прутьев. Теперь же лучи станут прямые, а прутьев сделают четыре.
Старый флаг Кыргызстана
Новый флаг
Изменить изогнутые лучи на прямые предложили спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Они сослались на зрительское восприятие, по которому изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или оборку юрты. А добавление еще одного прута объяснили тем, что «четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков».
«Мы должны надеяться, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через тундук», — комментировал изменения президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он поддержал законопроект словами, что «отныне мы не будем зависимыми», и тоже упомянул сравнения нынешнего флага с подсолнухом от приезжих.
В то же время парламентарии Максат Сарбагышев и Акбокон Ташанбеков, несогласные с изменениями, отмечали, что прутьев на тундуке «во все времена» было только три, а рисунок на флаге напоминает «звезду вора в законе».