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Кыргызстан заменит флаг-«подсолнух» на «солнце»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:59

Парламент Кыргызстана принял закон об изменении государственного флага, сообщает Akipress. В пользу изменения проголосовали 59 депутатов, против выступили пятеро, обсуждений не велось.

Нынешний флаг изображает солнечный диск в центре красного полотна. 40 изогнутых лучей означают объединение древних племен, внутри диска — кыргызская юрта из трех прутьев. Теперь же лучи станут прямые, а прутьев сделают четыре.

Старый флаг Кыргызстана

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Новый флаг

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Изменить изогнутые лучи на прямые предложили спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Они сослались на зрительское восприятие, по которому изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или оборку юрты. А добавление еще одного прута объяснили тем, что «четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков».

«Мы должны надеяться, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через тундук», — комментировал изменения президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он поддержал законопроект словами, что «отныне мы не будем зависимыми», и тоже упомянул сравнения нынешнего флага с подсолнухом от приезжих.

В то же время парламентарии Максат Сарбагышев и Акбокон Ташанбеков, несогласные с изменениями, отмечали, что прутьев на тундуке «во все времена» было только три, а рисунок на флаге напоминает «звезду вора в законе».

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Нурланбек ШакиевСадыр Жапаров
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