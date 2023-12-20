Кыргызстан заменит флаг-«подсолнух» на «солнце»

Изменить изогнутые лучи на прямые предложили спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Они сослались на зрительское восприятие, по которому изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или оборку юрты. А добавление еще одного прута объяснили тем, что «четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков».