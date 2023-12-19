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Лиам Хемсворт и Рассел Кроу воюют на Филиппинах в трейлере «Территории зла»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:56

На ютуб-канале The Avenue Film опубликовали трейлер фильма «Территория зла», в котором снялись Рассел Кроу («Гладиатор», «Нокдаун») и Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Принцесса слонов»).

В картине Хемсворт сыграл спецназовца, участвующего в тайной операции на юге Филиппин. Миссия перерастает в жестокую борьбу за выживание, в которой единственная надежда героя — пилот дрона, мчащегося ему на помощь.

В актерский состав «Территории зла» вошли Люк Хемсворт, Рики Уиттл и Мло Вентимилья. Режиссером ленты выступил Уильям Юбэнк («Под водой»). Он написал сценарий фильма вместе с Дэвидом Фриджерио.

«Территория зла» выйдет в прокат 16 февраля 2024 года. Продолжительность картины составит 110 минут.

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