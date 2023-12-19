Лиам Хемсворт и Рассел Кроу воюют на Филиппинах в трейлере «Территории зла»

На ютуб-канале The Avenue Film опубликовали трейлер фильма «Территория зла», в котором снялись Рассел Кроу («Гладиатор», «Нокдаун») и Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Принцесса слонов»).
В картине Хемсворт сыграл спецназовца, участвующего в тайной операции на юге Филиппин. Миссия перерастает в жестокую борьбу за выживание, в которой единственная надежда героя — пилот дрона, мчащегося ему на помощь.
В актерский состав «Территории зла» вошли Люк Хемсворт, Рики Уиттл и Мло Вентимилья. Режиссером ленты выступил Уильям Юбэнк («Под водой»). Он написал сценарий фильма вместе с Дэвидом Фриджерио.
«Территория зла» выйдет в прокат 16 февраля 2024 года. Продолжительность картины составит 110 минут.