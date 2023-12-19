Октавия Спенсер и Ханна Уэддингхэм снимутся в комедийном сериале о двух подругах в бегах

Обладательница премии «Оскар» Октавия Спенсер («Прислуга», «Ма») и звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уоддингэм снимутся в комедийном сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Об этом рассказал Deadline.
Проект разработает актриса Тесса Коутс, известная по сериалу «Как же хорошо…». Она снимет шоу из восьми серий, посвященное двум лучшим подругам — Джудит (Уоддингэм) и Дебби (Спенсер).
На первый взгляд кажется, что женщины знают все друг о друге. Однако Джудит ведет двойную жизнь: она высококвалифицированная убийца, хранящая свою криминальную деятельность в тайне до сих пор, пока ей не приходится пуститься в бега.
Спасаться от преследования Джудит будет не одна, а вместе с Дебби. Женщинам предстоит восстановить доверие друг к другу и спасти многолетнюю дружбу, а также собственные жизни.
Сериал спродюсирует Skydance Television вместе с Double Dream Энди и Барбары Мускьетти, а также Orit Entertainment Спенсер. Когда шоу выйдет на экраны, пока неясно.