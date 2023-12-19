Netflix опубликовал тизер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером в главной роли. Лента выйдет на стриминговом сервисе 1 марта.
Она расскажет об астронавте, который осознает, что его жена может не дождаться его на Земле после следующей миссии. Пока мужчина размышляет о кризисе в браке, он обнаруживает в недрах своего корабля таинственное древнее существо.
Тизер не показывает зрителям ни сам космический корабль, ни найденное на нем существо, ни супругу главного героя. Однако он позволяет увидеть Сэндлера в его новой роли.
«Прямо как ты, я покинул свою планету. Через галактики, через черные дыры, через время. И затем я нашел тебя», — говорит загадочный голос за кадром, вероятно, принадлежащий инопланетянину.
Его в фильме озвучил Пол Дано («Фабельманы», «Окча», «Человек-щвейцарский нож»). В картине также сыграли Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Девушка, подающая надежды»), Кунал Найяр, Лена Олин и Изабелл Росселлини.
Режиссером «Космонавта» выступил Йохан Ренк («Чернобыль», «Викинги»). Он поставил фильм по мотивам романа «Космонавт Богемии» чешского писателя Ярослава Калфара.