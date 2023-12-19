Реклама
Новости

Netflix опубликовал тизер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:29

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером в главной роли. Лента выйдет на стриминговом сервисе 1 марта.

Она расскажет об астронавте, который осознает, что его жена может не дождаться его на Земле после следующей миссии. Пока мужчина размышляет о кризисе в браке, он обнаруживает в недрах своего корабля таинственное древнее существо.

Тизер не показывает зрителям ни сам космический корабль, ни найденное на нем существо, ни супругу главного героя. Однако он позволяет увидеть Сэндлера в его новой роли.

«Прямо как ты, я покинул свою планету. Через галактики, через черные дыры, через время. И затем я нашел тебя», — говорит загадочный голос за кадром, вероятно, принадлежащий инопланетянину.

Его в фильме озвучил Пол Дано («Фабельманы», «Окча», «Человек-щвейцарский нож»). В картине также сыграли Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Девушка, подающая надежды»), Кунал Найяр, Лена Олин и Изабелл Росселлини.

Режиссером «Космонавта» выступил Йохан Ренк («Чернобыль», «Викинги»). Он поставил фильм по мотивам романа «Космонавт Богемии» чешского писателя Ярослава Калфара.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Адам СэндлерПол ДаноКэри Маллиган
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»