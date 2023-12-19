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Политех показал прототип российского электромобиля Amber. Как на него отреагировали соцсети

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:33

Московский политех (МАМИ) и компания «Автотор» представили прототип нового российского электромобиля Amber. Об этом рассказал РБК.

Машину разработали в МАМИ. Все ее основные комплектующие, включая аккумуляторы и двигатель, сконструировали и произвели в России. В серийное производство электрокар планируют выпустить в 2025 году.

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По словам создателей авто, оно будет «компактным и доступным по цене». Аккумуляторную батарею машины можно будет арендовать, а не покупать. Кроме того, для выпуска электрокара не потребуются дорогостоящие технологии.

Первые пять электрокаров передадут на сертификацию уже в 2024 году. Как будет выглядеть финальная версия автомобиля, пока неясно. В Политехе подчеркнули, что итоговый результат будет отличаться от показанного образца для тестирования.

Тем не менее пользователи соцсетей уже отреагировали на предложенный дизайн. Он показался многим россиянам нелепым и некрасивым.

«Своим видом авто как бы задает вопрос: „Что я такое и зачем я создано?“» — написал один из пользователей соцсети X. «Испуганный он какой‑то», — добавила другая девушка.

«На российские дороги только такими фарами смотреть можно», — пошутила еще одна женщина. По мнению комментаторов, автомобиль получился похож не то на рыбу-каплю, не то на паровозик Уилсон из Чаггингтона, не то на Дмитрия Медведева.

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