«Ведомости»: крупные компании начали платить сотрудникам за трудоустройство друзей

По словам специалистов, программы привлечения сотрудников существовали давно, но недавно стали массовых явлением. Однако, как считает глава группы консультантов Ancor Марина Беспалова, они не очень хорошо помогают в поиске узкоквалифицированных сотрудников или профессионалов топ-уровня.