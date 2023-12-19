«Ведомости»: крупные компании начали платить сотрудникам за трудоустройство друзей

Российский бизнес столкнулся с острым дефицитом кадров, в связи с чем некоторые компании начали вознаграждать сотрудников за помощь в поиске специалистов. Об этом написали «Ведомости».
Рекомендательные или реферальные программы существуют у VK, «Яндекса», «Евраза», Трубно-металлургической компании, Объединенной авиастроительной корпорации, «Фосагро», «Ростеха», «Русала» и других предприятий.
Все они готовы платить своим работникам за привлечение в команду друзей. В некоторых случаях выплаты достигают 70 тыс. рублей. В ОАК за трудоустройство знакомого можно получить 17 тыс., а привлечение курьер «Яндекса» оценили в 6 тыс.
По словам специалистов, программы привлечения сотрудников существовали давно, но недавно стали массовых явлением. Однако, как считает глава группы консультантов Ancor Марина Беспалова, они не очень хорошо помогают в поиске узкоквалифицированных сотрудников или профессионалов топ-уровня.