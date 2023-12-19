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«Не думаю, что в мире хватит препаратов»: Джордж Клуни — о потенциальном возвращении к роли Бэтмена

Александр Голиков
Сегодня в 17:45

Джордж Клуни, который недавно вновь сыграл Брюса Уэйна в небольшом камео в фильме «Флэш», ответил на вопрос «Entertainment Tonight» о том, было бы ему интересно вернуться к полноценной роли Бэтмена.

«Я не думаю, что во всем мире наберется достаточно препаратов, чтобы я решил опять сыграть эту роль», — сказал Клуни.

«Я заметил, что вокруг моего возвращения к роли Бэтмена было очень много шумихи, — пошутил актер. — Я спросил: «Где мои резиновые соски?» И они сказали: «Можем в этот раз без них обойтись?» Я ответил, что без них это уже не особо мой Бэтмен, — согласны?»

Актер исполнил роль защитника Готэма в фильме «Бэтмен и Робин» Джоэла Шумахера 1997 года — картине, которая с момента выхода не раз подвергалась насмешкам из‑за своего комичного стиля и нелепых диалогов.

Сам Клуни в одном из интервью рассказал, что ему «было сложно хорошо играть в этом фильме». «Спустя время, конечно, легко сказать себе: «Вау, это полное дерьмо, и я в нем тоже очень плох», — добавил актер.

В интервью для Variety в 2021 году Клуни пошутил, что «Бэтмен и Робин» был настолько плох, что «уничтожил» франшизу Бэтмена конца 90-х. Он сказал, что не дает своей жене его смотреть, потому что «хочет, чтобы у нее осталось какое‑то уважение к нему».

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