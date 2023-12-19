«Я заметил, что вокруг моего возвращения к роли Бэтмена было очень много шумихи, — пошутил актер. — Я спросил: «Где мои резиновые соски?» И они сказали: «Можем в этот раз без них обойтись?» Я ответил, что без них это уже не особо мой Бэтмен, — согласны?»