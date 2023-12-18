Наследники Толкина отсудили у автора книги «Братство короля» 134 тысячи долларов

Наследниики писателя Джона Рональда Руэла Толкина выиграли суд против автора книги «Братство короля» Деметриуса Полихрона — неофициального продолжения «Властелина колец». Об этом сообщил Deadline.
Суд потребовал, чтобы Полихрон выплатил 134 тыс. долларов семье Толкина и компании Amazon, которую писатель обвинил в краже идеи для телесериала «Властелин колец: Кольца власти». Полихрон требовал от Amazon 250 млн долларов.
В результате писалю запретили когда‑либо распространять копии «Братства короля» или других работ, основанных на произведениях Толкина. Полихрона обязали уничтожить все физические и электронные копии своей книги.
«Это важный успех для представителей Толкина, который не позволит авторам и издателям, не имеющим разрешения, монетизировать столь любимые произведения Толкина таким образом», — заявил адвокат Стивен Майер, представлявший интересы наследников Толкина.
Ранее Полихрон утверждал, что намерен выпустить семь романов своей саги. Теперь же его планы не смогут осуществиться. Судья Стивен Уилсон назвал судебные претензии писателя «необоснованными», а процесс против Amazon «несерьезным с самого начала».
В иске Полихрон утверждал, что неоднократно пытался наладить сотрудничество с представителями наследия Толкина. Он якобы просил внука писателя Саймона Толкина посмотреть рукопись книги «Братство короля». Однако тот проигнорировал запрос.