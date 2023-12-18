Московский Политех представил электромобиль Amber

Компания планирует производить 50 тысяч серийных электромобилей в год, начиная с 2025 года, на заводе «Автотора» в Калининграде, где раньше собирали автомобили BMW, KIA, Hyundai. В «Автоторе» отметили, что сам автомобиль будет выглядеть не так, как мул.