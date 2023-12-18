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Московский Политех представил электромобиль Amber

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:22

Московский Политехнический университет (МАМИ) презентовал прототип электромобиля Amber. Как заявляет вуз, основные комплектующие — российские.

Разработка электромобиля категории L7 выполняется по заказу компании «Автодор». В МАМИ пообещали, что Amber будет «компактным и доступным по цене», поскольку аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не покупать, а для производства кузова не требуются дорогостоящие технологии.

Компания планирует производить 50 тысяч серийных электромобилей в год, начиная с 2025 года, на заводе «Автотора» в Калининграде, где раньше собирали автомобили BMW, KIA, Hyundai. В «Автоторе» отметили, что сам автомобиль будет выглядеть не так, как мул.

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АвтодорHyundai
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