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Остров в Финском заливе выставили на продажу за 200 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Остров Нииттюсаари, расположенный в Финском заливе недалеко от Выборга, выставили на продажу за 200 млн рублей. На острове можно разместить дом отдыха, пансионат, кемпинг или базу отдыха.

Нииттюсаари площадью 2,3 гектара относится к особо охраняемым территориям, там есть электричество, сотовая связь, колодец и шесть строений. С материком его соединяют два моста, поблизости расположены острова Вольный и Верхолаз с древней сторожевой башней Тура.

© «Риэлоти»
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© «Риэлоти»
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© «Риэлоти»
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Земля находится в аренде на 49 лет с дальнейшей возможностью выкупа всего острова, указано в объявлении. За 200 млн рублей предлагается приобрести фирму, на балансе которой он находится.

«Деловой Петербург» пишет, что на Нииттюсаари жили семья графа Ивана Толстого, юрист Лаури Метсялампи и второй президент Финляндии Лаури Кристиан Реландер, а в гостях бывали нумизмат и коллекционер Христиан Гиль, историк и археолог Сергей Жебелев, художник Илья Репин.

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Иван ТолстойИлья Репин
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