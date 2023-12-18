Остров в Финском заливе выставили на продажу за 200 млн рублей

Остров Нииттюсаари, расположенный в Финском заливе недалеко от Выборга, выставили на продажу за 200 млн рублей. На острове можно разместить дом отдыха, пансионат, кемпинг или базу отдыха.
Нииттюсаари площадью 2,3 гектара относится к особо охраняемым территориям, там есть электричество, сотовая связь, колодец и шесть строений. С материком его соединяют два моста, поблизости расположены острова Вольный и Верхолаз с древней сторожевой башней Тура.
Земля находится в аренде на 49 лет с дальнейшей возможностью выкупа всего острова, указано в объявлении. За 200 млн рублей предлагается приобрести фирму, на балансе которой он находится.
«Деловой Петербург» пишет, что на Нииттюсаари жили семья графа Ивана Толстого, юрист Лаури Метсялампи и второй президент Финляндии Лаури Кристиан Реландер, а в гостях бывали нумизмат и коллекционер Христиан Гиль, историк и археолог Сергей Жебелев, художник Илья Репин.