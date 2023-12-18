Остров в Финском заливе выставили на продажу за 200 млн рублей

Нииттюсаари площадью 2,3 гектара относится к особо охраняемым территориям, там есть электричество, сотовая связь, колодец и шесть строений. С материком его соединяют два моста, поблизости расположены острова Вольный и Верхолаз с древней сторожевой башней Тура.