Реклама
Новости

Киркоров рассказал, что попал в черный список Balenciaga

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:06

Филипп Киркоров рассказал в интервью адвокату Александру Добровинскому, что попал в черный список бренда Balenciaga.

По словам певца, бренд перестал продавать ему вещи в бутиках по всему миру. «Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: „Из‑за того, что господин Киркоров остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду“», — сказал он.

Киркоров рассказал, что после звонка он решил проверить, правда это или нет и попытался приобрести сумку в магазине Balenciaga в Дубае. Но он не смог ее оплатить, так как касса выдала «красный флажок».

«Они спросили, может, у вас есть рядом люди, которые могут купить? У меня были люди с собой. Но я говорю: «Да не надо, проживу без вашей сумочки», — сказал он.

Певец сказал, что еще раз попытался закупиться в бутике бренда, но уже с помощью друга из США. Киркоров хотел, чтобы тот купил одежду на его имя, но из французского офиса пришло письмо с фамилией, в котором говорилось о запрете продавать ему вещи. «Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», — добавил артист.

Адвокат Добровинский заявил, что будет судиться с Balenciaga из‑за этой ситуации. Он сравнил этот инцидент с ситуацией, когда в 1935 году человеку, похожему на еврея, отказали в продаже книги в Берлине.

Подробности по теме
«Работает в жанре Кир-Core»: в тиктоке нашли двойника Киркорова и сделали его героем мемов
расскажите друзьям
люди
Филипп КиркоровВладимир ПутинАлександр Добровинский
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»