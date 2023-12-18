Киркоров рассказал, что попал в черный список Balenciaga

Певец сказал, что еще раз попытался закупиться в бутике бренда, но уже с помощью друга из США. Киркоров хотел, чтобы тот купил одежду на его имя, но из французского офиса пришло письмо с фамилией, в котором говорилось о запрете продавать ему вещи. «Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», — добавил артист.