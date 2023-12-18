Киркоров рассказал, что попал в черный список Balenciaga

Филипп Киркоров рассказал в интервью адвокату Александру Добровинскому, что попал в черный список бренда Balenciaga.
По словам певца, бренд перестал продавать ему вещи в бутиках по всему миру. «Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: „Из‑за того, что господин Киркоров остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду“», — сказал он.
Киркоров рассказал, что после звонка он решил проверить, правда это или нет и попытался приобрести сумку в магазине Balenciaga в Дубае. Но он не смог ее оплатить, так как касса выдала «красный флажок».
«Они спросили, может, у вас есть рядом люди, которые могут купить? У меня были люди с собой. Но я говорю: «Да не надо, проживу без вашей сумочки», — сказал он.
Певец сказал, что еще раз попытался закупиться в бутике бренда, но уже с помощью друга из США. Киркоров хотел, чтобы тот купил одежду на его имя, но из французского офиса пришло письмо с фамилией, в котором говорилось о запрете продавать ему вещи. «Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», — добавил артист.
Адвокат Добровинский заявил, что будет судиться с Balenciaga из‑за этой ситуации. Он сравнил этот инцидент с ситуацией, когда в 1935 году человеку, похожему на еврея, отказали в продаже книги в Берлине.